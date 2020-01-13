Россияне стали реже покупать майонез и крабовые палочки накануне новогодних праздников

Взамен они стали подбирать им здоровую альтернативу — греческий йогурт или красную рыбу, пишет газета «КоммерсантЪ». Падение спроса на майонез перед зимними каникулами зафиксировали почти все крупные торговые сети. Однако производители уверены, что заметное влияние тенденция пока оказывает только на рынки Москвы и Санкт-Петербурга, потребители из регионов остаются консервативны.
2020-01-13T06:47:00+03:00
2020-01-13T06:48:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:47, 13 января 2020
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