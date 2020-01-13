Экс-глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций Ламин Диак должен предстать перед судом в Париже

По делу о коррупции проходит также его сын и еще четверо фигурантов, передает AFP. Ранее сообщалось, что речь идет, в том числе, о двух россиянах — экс-президенте Всероссийской федерации легкой атлетики Валентине Балахничеве и бывшем тренере Алексее Мельникове. Согласно документам следствия, система, выстроенная Диаком, позволила скрыть случаи применения допинга российскими спортсменами.