Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг готов потратить миллиард долларов против переизбрания Дональда Трампа

Предприниматель, который сам выдвинулся кандидатом на президентские выборы в США от демократов, сказал об этом на встрече со своими сторонниками в Техасе. Как пишет газета The New York Times, Блумберг не исключил, что выделит эту сумму, даже если сам не станет кандидатом от партии.

Деньги пойдут победителю праймериз. Состояние бизнесмена оценивается более чем в 58 миллиардов долларов. Сейчас, по данным опросов, самыми популярными кандидатами от Демократической партии являются бывший вице-президент США Джо Байден и сенатор Берни Сандерс. Блумберг находится на пятом месте.