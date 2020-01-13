Лидеры двух противоборствующих в Ливии сторон могут встретиться сегодня в Москве

Переговоры ожидаются между командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром и главой Правительства национального согласия Фаизом Сараджем, передает агентство ТАСС. Хафтар, по некоторым данным, уже прилетел в российскую столицу. Ранее в самой Ливии вступило в силу соглашение о прекращении огня.