Новая волна сообщений о минировании на российском Дальнем Востоке

В Хабаровске эвакуировали все школы — это около 50 тысячи учеников, говорят в местном управлении образования. Позже там же пришлось проводить проверки в зданиях вузов. Студентов и преподавателей вывели на улицы. В городе сейчас 22 градуса мороза. Во Владивостоке прерваны занятия в десятке учебных заведений. Начались эвакуации в школах Благовещенска и Биробиджана.
2020-01-13T06:15:00+03:00
2020-01-13T06:17:09+03:00
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06:15, 13 января 2020
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