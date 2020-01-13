Новая волна сообщений о минировании на российском Дальнем Востоке

В Хабаровске эвакуировали все школы — это около 50 тысячи учеников, говорят в местном управлении образования. Позже там же пришлось проводить проверки в зданиях вузов. Студентов и преподавателей вывели на улицы. В городе сейчас 22 градуса мороза. Во Владивостоке прерваны занятия в десятке учебных заведений. Начались эвакуации в школах Благовещенска и Биробиджана.