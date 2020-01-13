Мещанский суд Москвы вновь начнет рассмотрение дела бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой

Она единственная из всех фигурантов «театрального дела» признала свою вину в мошенничестве.

Изначально разбирательство против Масляевой должно было проходить в особом порядке. Однако судья Татьяна Шанина усомнилась в том, что экс-главбух «Седьмой студии» выполнила все условия сделки со следствием. Она сослалась на показания Масляевой с двух процессов по основному делу «Седьмой студии» с участием режиссера Кирилла Серебренникова. На них подсудимая утверждала, что не знает, кто именно и в каком размере похитил денежные средства из организации.

В результате ее дело будет рассмотрено с изучением всех доказательств — несмотря на то, что все стороны возражали против перехода от особого к общему порядку разбирательства. Сама Масляева в ходе предыдущего заседания назвала своим долгом изобличить, по ее словам, Серебренникова.

Это уже второй процесс против экс-главбуха «Седьмой студии». Весной прошлого года Мещанский суд вернул дело Масляевой в прокуратуру, посчитав, что ее роль в хищении средств в обвинительном заключении не конкретизирована. После нескольких этапов обжалования и протеста замгенпрокурора Леонида Коржинека президиум Мосгорсуда направил материалы на новое рассмотрение в Мещанский суд.

Фигурантами основного дела «Седьмой студии», помимо Серебренникова, являются экс-руководители организации Алексей Малобродский и Юрий Итин, а также директор РАМТ Софья Апфельбаум. Их обвиняют в хищении из бюджета 133 млн рублей, выделенных на театральный проект «Платформа».