Следователи считают, что убийство российских журналистов в ЦАР произошло с целью грабежа

Нападение на Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко совершили жители этого или соседнего государства, сказал в интервью газете «КоммерсантЪ» зампредседателя Следственного комитета Игорь Краснов.

Ранее журналисты центра «Досье» провели собственное расследование убийства. Собранные ими материалы отвергают версию ограбления, подчеркивал создатель центра Михаил Ходорковский. Он напомнил, что ценные вещи преступники не забрали с собой. Российские журналисты приехали в ЦАР снимать фильм о наемниках «ЧВК Вагнера», которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным.