Z Архив новостей новости
5 1 6 31
Эксклюзив Эха 06:00, 13 января 2020

Депутаты абхазского парламента, как ожидается, рассмотрят вопрос об отставке президента Рауля Хаджимбы

Накануне тот сам объявил о решении уйти после нескольких дней протестов оппозиции в Сухуми.
На вопрос об участии в новых выборах Рауль Хаджимба, как передает агентство «Интерфакс», ответил фразой «жизнь покажет».

Несмотря на смену власти, Абхазия по-прежнему будет хорошо относиться к России, заверил в интервью «Эху Москвы» глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников. Он добавил, что присутствие помощника президента России Владислава Суркова в Абхазии несомненно повлияло на произошедшие там события.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Культура не должна быть источником существования. Получать деньги за литературу так же неправильно, как получать деньги за любовь…

5 305 6 17241 10.01
#слушать 01:43:48 8читать ;смотреть $скачать 23.8 МБ
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Уродливые гримасы рушащегося однополярного мира Союзничество с США только внешне выглядит как романтичное сотрудничество во имя ценностей, мира и демократии. На поверку, как только игра заходит не по американским правилам — тут и «сказке» совсем другой конец…

5 142 6 15561 06.01
Kиран, ирак, сша, политика, военные, конфликты, мнения
Блоги

Дмитрий Губерниев спортивный комментатор телеканала Матч-ТВ

Мы по-прежнему не спортивная страна Ребята, ну, а что вы хотели? Трансляция финала молодежного хоккея на «Первом канале», а «Матч ТВ» грамотно сделал контрпрограммирование — включил золотые моменты молодежных чемпионатов мира!..

5 118 6 56286 06.01
Kспорт, хоккей, рф, общество, тв, мнения
Блоги

Владимир Зеленский: Версия о попадании ракеты в самолет не исключается, но не является подтвержденной Учитывая последние заявления лидеров государств в СМИ, мы призываем всех международных партнеров предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин…

5 84 6 8556 10.01
Kавиа, катастрофы, расследования, иран, украина, зеленский, мнения
Блоги

Александр Баунов журналист, публицист, главный редактор сайта Carnegie.ru

К убийству генерала Касима Они должны объяснить Трампу, что обещая уничтожать памятники культуры, он объявляет о намерении совершить военное преступление и преступление против человечества без срока давности

5 187 6 60690 06.01
Блоги

+ Владимир Зеленский: В разговоре с президентом Ирана договорились, что «никто не отвертится» Владимир Зеленский: В разговоре с президентом Ирана договорились, что «никто не отвертится» Смотреть обращение президента Украины по поводу сбитого Боинга в Тегеране на украинском языке…

5 164 6 18350 11.01
8читать ;смотреть
Kвидео, политика, иран, катастрофы, мнения
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский Алексей Нарышкин Алексей Соломин ведущие: Матвей Ганапольский, Алексей Нарышкин, Алексей Соломин

3038181

5 44 6 5128 12.01
#слушать 50:25 ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Kполитика, власть, общество, видео, передачи
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Появился шанс разорвать замкнутый круг взаимного насилия Будем надеяться, что в Вашингтоне достанет сейчас здравого смысла сосредоточиться не на ракетной атаке, а на заявлении официального Тегерана: «тем самым пропорциональный ответ завершён»...

5 81 6 9656 08.01
Голосование
Считаете ли вы, что причина крушения самолета техническая?
5 75 6 9107 08.01
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Непредсказуемый Трамп: чем ответит Иран? Непредсказуемый Трамп: чем ответит Иран? Драматические события на Среднем Востоке теперь привлекают внимание всего мира. Все думают об одном: во что может перерасти этот конфликт?..

5 53 6 14827 06.01
Kобщество, политика, иран, сша, видео, мнения
Блоги

Наталья Фролова корреспондент «Эха Москвы» в Литве

Толстый «тонкий троллинг» Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась принять бутылку крымского шампанского, которое ей в подарок на 50-летие прислало российское посольство в Таллинне…

5 112 6 14496 09.01
Блоги

Кусок эфира

Максим Шевченко: Генерал Сулеймани погиб героем в террористическом акте Пентагона А в Израиле призывы бомбить Иран звучат. Я смотрел израильских экспертов. Абсолютно террористические угрозы в отношении Ирана. Они описывают лидеров почти 100-миллионного государства с древнейшей культурой как какую-то шпану…

5 138 6 18181 10.01
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Решение Общественной палаты Москвы о предложениях по модернизации избирательного законодательства РФ Глава ОП Москвы Константин Ремчуков подписал рекомендации по изменению законодательства, среди которых: снизить порог подписей, необходимых для регистрации кандидата…

5 47 6 6477 10.01
Kмосква, общественная палата, выборы, ремчуков, документы, законы, события
Блоги

+ Владимир Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе Петербурга Владимир Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе Петербурга Президент ранее говорил, что был там крещен…

5 144 6 19956 07.01
8читать ;смотреть
Kпутин, медведев, праздники, православие, видео, фото, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Оружие избирательного действия Поэтому и не было громогласного хора западных разведок в 2014. Не потому что у них не было данных, а потому что, похоже, данные БЫЛИ. И нынешние голоса разведслужб, обвиняющие Иран, стали сеансом невольного саморазоблачения Запада…

5 236 6 33869 11.01
Kиран, общество, политика, мнения
Блоги

+ Владимир Путин допустил, что в Ливии могут воевать российские наемники Владимир Путин допустил, что в Ливии могут воевать российские наемники При этом он подчеркнул, что они не представляют интересы России…

5 176 6 26070 12.01
8читать ;смотреть
Kпутин, ливия, видео, события, пригожин

Популярное за неделю

Новости

Комиссия спортсменов Всероссийской федерации легкой атлетики требует лишить организацию государственной аккредитации А также исключить из состава Олимпийского комитета России

5 0 6 486
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Больно России. Она же привыкла сиять, сверкать. Ее всегда называли жандармом Европы. А сейчас ее из жандармов разжаловали вообще в какую-то шпану…

5 49 6 120914 08.01
#слушать 50:45 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Kполитика, общество, власть, видео, передачи
Голосование
Лично вы взяли бы деньги у Жириновского?
5 85 6 15450 07.01
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

А из-за чего случился «перегрев» обоих двигателей одновременно? А у всех Боингов на второй минуте взлета «перегреваются» двигатели?..

5 313 6 186909 09.01
Блоги

+ «Крепостные, холопы — давай, давай» «Крепостные, холопы — давай, давай» Владимир Жириновский раздавал деньги прохожим в центре Москвы…

5 218 6 211465 06.01
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8253524
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4333704

Сегодня в эфире