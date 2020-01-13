Депутаты абхазского парламента, как ожидается, рассмотрят вопрос об отставке президента Рауля Хаджимбы

Накануне тот сам объявил о решении уйти после нескольких дней протестов оппозиции в Сухуми.

На вопрос об участии в новых выборах Рауль Хаджимба, как передает агентство «Интерфакс», ответил фразой «жизнь покажет».

Несмотря на смену власти, Абхазия по-прежнему будет хорошо относиться к России, заверил в интервью «Эху Москвы» глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников. Он добавил, что присутствие помощника президента России Владислава Суркова в Абхазии несомненно повлияло на произошедшие там события.