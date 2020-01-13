Комиссия спортсменов Всероссийской федерации легкой атлетики требует лишить организацию государственной аккредитации

А также исключить из состава Олимпийского комитета России. Обращение к министерству спорта и ОКР опубликовано на странице комиссии спортсменов в Instagram. По мнению членов комиссии, руководство ВФЛА не выполнило свои обязательства, и, в частности, не подготовило дорожную карту по выходу из кризиса после допингового скандала.