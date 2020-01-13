Руководство японского автопроизводителя Nissan, как сообщается, намерено выйти из альянса с французским Renault

Подготовка такого плана идет ускоренными темпами на фоне скандала с бывшим главой Renault — Nissan – Mitsubishi Карлосом Гоном, пишет британская газета Financial Times. Источники газеты утверждают, что побег менеджера из-под домашнего ареста в Японии в Ливан не был причиной, но лишь способствовал увеличению напряженности между членами объединения. Прокуратура Токио обвиняет Гона в ряде преступлений, в том числе сокрытии доходов. Он вины не признает.
2020-01-13T05:03:00+03:00
2020-01-13T05:08:13+03:00
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05:03, 13 января 2020
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