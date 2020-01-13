Власти США предложили руководству КНДР провести новые переговоры в Стокгольме

Как сказал помощник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен интернет-изданию Axios, Белый дом стремится к выполнению Пхеньяном обещания по денуклеаризации. В Вашингтоне считают хорошим знаком, что Северная Корея пока воздерживается от каких-либо новых испытаний. Минувшим летом лидеры двух стран Ким Чен Ын и Дональд Трамп на встрече в Пханмунджоме договорились возобновить на рабочем уровне консультации, которые были приостановлены после провала на саммите в Ханое.