Власти США предложили руководству КНДР провести новые переговоры в Стокгольме

Как сказал помощник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен интернет-изданию Axios, Белый дом стремится к выполнению Пхеньяном обещания по денуклеаризации. В Вашингтоне считают хорошим знаком, что Северная Корея пока воздерживается от каких-либо новых испытаний. Минувшим летом лидеры двух стран Ким Чен Ын и Дональд Трамп на встрече в Пханмунджоме договорились возобновить на рабочем уровне консультации, которые были приостановлены после провала на саммите в Ханое.
2020-01-13T05:03:00+03:00
2020-01-13T05:07:34+03:00
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05:03, 13 января 2020
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