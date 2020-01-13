Соглашение о прекращении огня в Ливии могут подписать сегодня в Москве

Об этом ливийскому телеканалу «Либия аль-Ахрар» сказал глава Высшего государственного совета страны Халед аль-Мишри. Сегодня в российской столице должны пройти переговоры командующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара с главой Правительства национального согласия Фаизом Сараджем. Сообщается, что Хафтар уже находится в Москве. Ранее в Ливии вступило в силу соглашение о прекращения огня между силами Хафтара и Правительства национального согласия.
2020-01-13T05:03:00+03:00
2020-01-13T05:07:04+03:00
https://echo.msk.ru/news/2569813-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:03, 13 января 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Владимир Зеленский: Версия о попадании ракеты в самолет не исключается, но не является подтвержденной Учитывая последние заявления лидеров государств в СМИ, мы призываем всех международных партнеров предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин…
Максим Шевченко: Генерал Сулеймани погиб героем в террористическом акте Пентагона А в Израиле призывы бомбить Иран звучат. Я смотрел израильских экспертов. Абсолютно террористические угрозы в отношении Ирана. Они описывают лидеров почти 100-миллионного государства с древнейшей культурой как какую-то шпану…