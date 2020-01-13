Соглашение о прекращении огня в Ливии могут подписать сегодня в Москве

Об этом ливийскому телеканалу «Либия аль-Ахрар» сказал глава Высшего государственного совета страны Халед аль-Мишри. Сегодня в российской столице должны пройти переговоры командующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара с главой Правительства национального согласия Фаизом Сараджем. Сообщается, что Хафтар уже находится в Москве. Ранее в Ливии вступило в силу соглашение о прекращения огня между силами Хафтара и Правительства национального согласия.