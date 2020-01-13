Министерство просвещения России планирует изменить систему оплаты труда учителей

Ведомство готовит поправки в Трудовой кодекс, сказала «Российской газете» министр Ольга Васильева. Сейчас, пояснила она, регионы и школы самостоятельно решают, как распределять деньги между окладами, надбавками и стимулирующими выплатами. Минпросвещения рекомендует выделять на оклады 70% из фонда оплаты, и только оставшиеся 30% — на другие выплаты. Однако не все соблюдают такую пропорцию. Васильева добавила, что новые стандарты также должны снизить нагрузку на педагогов.
2020-01-13T05:03:00+03:00
2020-01-13T05:06:23+03:00
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05:03, 13 января 2020
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