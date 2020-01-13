Правительство Ирана создает специальную группу для расследования гибели украинского Boeing 737

Ее членам предстоит также общаться с семьями погибших, объявил первый вице-президент страны Эсхак Джахангири. Как признали ранее в Тегеране, лайнер компании «Международные авиалинии Украины» был сбит иранскими военными по ошибке. В ночь, когда Иран обстрелял американские базы в Ираке, системы ПВО Исламской республики приняли пассажирский самолет за крылатую ракету. Погибли 176 человек: большинство – граждане Ирана и Канады. Накануне командующий Корпусом стражей исламской революции Хосейн Салами извинился за гибель людей.