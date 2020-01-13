Правительство Ирана создает специальную группу для расследования гибели украинского Boeing 737

Ее членам предстоит также общаться с семьями погибших, объявил первый вице-президент страны Эсхак Джахангири. Как признали ранее в Тегеране, лайнер компании «Международные авиалинии Украины» был сбит иранскими военными по ошибке. В ночь, когда Иран обстрелял американские базы в Ираке, системы ПВО Исламской республики приняли пассажирский самолет за крылатую ракету. Погибли 176 человек: большинство – граждане Ирана и Канады. Накануне командующий Корпусом стражей исламской революции Хосейн Салами извинился за гибель людей.
2020-01-13T04:03:00+03:00
2020-01-13T04:08:34+03:00
https://echo.msk.ru/news/2569807-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:03, 13 января 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Владимир Зеленский: Версия о попадании ракеты в самолет не исключается, но не является подтвержденной Учитывая последние заявления лидеров государств в СМИ, мы призываем всех международных партнеров предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин…
Максим Шевченко: Генерал Сулеймани погиб героем в террористическом акте Пентагона А в Израиле призывы бомбить Иран звучат. Я смотрел израильских экспертов. Абсолютно террористические угрозы в отношении Ирана. Они описывают лидеров почти 100-миллионного государства с древнейшей культурой как какую-то шпану…