Причиной катастрофы самолета «Сухой Суперджет» минувшей весной стали, по данным следствия, действия командира судна

Пилот Денис Евдокимов прошел специальную подготовку, имел опыт управления самолетами различных типов, однако он привел к тому, что воздушное судно испытало разрушающую перегрузку при посадке, сказал в интервью газете «КоммерсантЪ» замглавы Следственного комитета России Игорь Краснов. Крушение произошло в аэропорту Шереметьево. «Супреджет», который вылетел в Мурманск, загорелся при аварийной посадке. Жертвами катастрофы стал 41 человек.