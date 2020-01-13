Самолет Sukhoi Superjet, который вернулся в Шереметьево из-за технических проблем, вылетел в Ставрпополь

Рейс выполняется с почти четырехчасовой задержкой, передает агентство «Москва». По словам источника агентства ТАСС, после вылета экипаж обнаружил, что у левого двигателя отсутствует часть обшивки. Было решено вернуться в Москву, Никто в результате посадки не пострадал, на борту находились 55 пассажиров и шестеро членов экипажа.