Самолет Sukhoi Superjet, который вернулся в Шереметьево из-за технических проблем, вылетел в Ставрпополь

Рейс выполняется с почти четырехчасовой задержкой, передает агентство «Москва». По словам источника агентства ТАСС, после вылета экипаж обнаружил, что у левого двигателя отсутствует часть обшивки. Было решено вернуться в Москву, Никто в результате посадки не пострадал, на борту находились 55 пассажиров и шестеро членов экипажа.
2020-01-13T04:03:00+03:00
2020-01-13T04:06:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:03, 13 января 2020
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