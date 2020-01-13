Все школы Хабаровска эвакуируют из-за сообщения об угрозе взрывов

Предупреждение разослали также в детские сады, чтобы персонал был готов оперативно вывести детей, передает агентство ТАСС. Во Владивостоке также прерваны занятия в десятке учебных заведений. Волна лжеминирований началась в конце ноября. На Дальнем Востоке эвакуация школ и детских садов проводилась уже несколько раз в прошлом месяце. По словам представителей правоохранительных органов, сообщения о якобы заложенных бомбах поступают из-за рубежа, предположительно, с территории Украины.