Королевская семья Великобритании соберется сегодня на кризисную встречу

Она будет посвящена решению принца Гарри и его супруги Меган отказаться от обязанностей и привилегий «высших королевских особ». На встрече, с королевой Елизаветой II помимо принца Гарри ожидаются его отец принц Уэльский Чарльз и брат принц Уильям. Меган, возможно, примет участие по телефону, поскольку сейчас находится в Канаде. Ожидается, что темой встречи станет поиск компромисса для будущей роли Гарри и Меган.