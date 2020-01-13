Счетная палата не обнаружила в национальном проекте «Образование» задач по борьбе с неравенством между школами

Не указано, как бороться с нехваткой кадров в образовательных учреждениях. В нацпроекте не предусмотрено мероприятий по обновлению или созданию инфраструктуры для использования современных технологий обучения, говорится в отчете аудиторов. Также в проекте не затрагиваются вопросы эффективности региональных вузов. Наблюдается дисбаланс в расходах. Основная часть средств направляется на текущие нужды и только менее 2% — на оборудование и капитальный ремонт.
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