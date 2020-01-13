Антиправительственные протесты вновь прошли накануне в Иране

Демонстранты организовали акции в университетах в Тегеране и в ряде других городов. Они требовали отставки официальных лиц, причастных к гибели украинского Boeing 737. Как передает ВВС, в столице Ирана развернуты подразделения по борьбе с беспорядками. Сообщается о столкновениях протестующих с силами безопасности. Волнения начались в субботу, после того, как иранские власти признали, что сбили пассажирский самолет по ошибке. В результате погибли 176 человек, многие из которых были гражданами Ирана.
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