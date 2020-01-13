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03:03, 13 января 2020

Рауль Хаджимба ушел в отставку с поста президента Абхазии, чтобы, по его же словам, не допустить раскола в обществе

В своем обращении к жителям республики он заверил, что остается сторонником законности. Ранее, как передает агентство «Интерфакс», на вопрос об участии в новых выборах президент ответил фразой «жизнь покажет». О решении Хаджимбы уйти стало известно накануне. Сегодня парламент Абхазии должен рассмотреть его заявление и назначить временно исполняющего обязанности главы республики. Отставка президента произошла после нескольких дней протеста оппозиции в Сухуми. Митингующие захватили на прошлой неделе здание президентской администрации.



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