Основной версией убийства российских журналистов в ЦАР Следственный комитет считает ограбление

Нападение совершили либо жители этого африканского государства, либо соседних стран, сказал в интервью газете «КоммерсантЪ» замглавы ведомства Игорь Краснов. Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты полтора года назад, когда приехали в ЦАР снимать фильм о российских наемниках из «ЧВК Вагнера». Как пишет пресса, эта структура связана с предпринимателем Евгением Пригожиным. Ранее журналисты центра «Досье» провели собственное расследование, где говорится, что версия о попытке ограбления не соответствует действительности. Она была придумана сотрудниками структур Пригожина. У погибших журналистов пропала не вся техника, а преступление, скорее всего, было заранее спланированным.
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