Акции протеста прошли в Черногории

На них вышли несколько тысяч человек, передает агентство ТАСС. Участники шествий в разных городах республики выступают против закона о свободе вероисповедания, который был принят в конце декабря парламентом. Он предусматривает изъятие собственности у Сербской православной церкви. Руководство республики ранее объявило, что будет добиваться автокефалии для местной, черногорской церкви по примеру Украины.