В Госдуме начинается весенняя сессия

Совет нижней палаты должен рассмотреть сегодня законопроекты, которые внес президент. Депутаты планируют в ходе сессии направить в правительство для заключения законопроект о крупных штрафах для иностранных организаций, включая СМИ, за нарушение российского избирательного законодательства. Документ, как сообщается, затрагивает такие компании, как Google, Facebook и Twitter. Кроме того, до конца месяца в Думе ожидают резонансный законопроект о профилактике семейно-бытового насилия. Формально весенняя сессия завершится в августе.