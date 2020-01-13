Z Архив новостей новости
5 0 6 0
02:05, 13 января 2020

Новая серия отставок губернаторов ожидается до следующих региональных выборов

Вероятными кандидатами на замену, по оценке экспертов фонда «Петербургская политика», являются главы Архангельской области, Чувашии, Камчатки, Калужской области. Пока под вопросом остаются отставки руководителей Костромской, Пензенской, Тамбовской областей и Краснодарского края, пишет газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на исследование фонда. Всего в сентябре этого года прямые выборы губернаторов должны пройти в 16 регионах.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Культура не должна быть источником существования. Получать деньги за литературу так же неправильно, как получать деньги за любовь…

5 300 6 16948 10.01
#слушать 01:43:48 8читать ;смотреть $скачать 23.8 МБ
Блоги

Владимир Зеленский: Версия о попадании ракеты в самолет не исключается, но не является подтвержденной Учитывая последние заявления лидеров государств в СМИ, мы призываем всех международных партнеров предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин…

5 85 6 8501 10.01
Kавиа, катастрофы, расследования, иран, украина, зеленский, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Уродливые гримасы рушащегося однополярного мира Союзничество с США только внешне выглядит как романтичное сотрудничество во имя ценностей, мира и демократии. На поверку, как только игра заходит не по американским правилам — тут и «сказке» совсем другой конец…

5 143 6 15512 06.01
Kиран, ирак, сша, политика, военные, конфликты, мнения
Блоги

+ Владимир Зеленский: В разговоре с президентом Ирана договорились, что «никто не отвертится» Владимир Зеленский: В разговоре с президентом Ирана договорились, что «никто не отвертится» Смотреть обращение президента Украины по поводу сбитого Боинга в Тегеране на украинском языке…

5 151 6 17793 11.01
8читать ;смотреть
Kвидео, политика, иран, катастрофы, мнения
Голосование
Считаете ли вы, что причина крушения самолета техническая?
5 76 6 9082 08.01
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Появился шанс разорвать замкнутый круг взаимного насилия Будем надеяться, что в Вашингтоне достанет сейчас здравого смысла сосредоточиться не на ракетной атаке, а на заявлении официального Тегерана: «тем самым пропорциональный ответ завершён»...

5 81 6 9643 08.01
Блоги

Наталья Фролова корреспондент «Эха Москвы» в Литве

Толстый «тонкий троллинг» Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась принять бутылку крымского шампанского, которое ей в подарок на 50-летие прислало российское посольство в Таллинне…

5 112 6 14479 09.01
Блоги

Кусок эфира

Максим Шевченко: Генерал Сулеймани погиб героем в террористическом акте Пентагона А в Израиле призывы бомбить Иран звучат. Я смотрел израильских экспертов. Абсолютно террористические угрозы в отношении Ирана. Они описывают лидеров почти 100-миллионного государства с древнейшей культурой как какую-то шпану…

5 137 6 18154 10.01
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Решение Общественной палаты Москвы о предложениях по модернизации избирательного законодательства РФ Глава ОП Москвы Константин Ремчуков подписал рекомендации по изменению законодательства, среди которых: снизить порог подписей, необходимых для регистрации кандидата…

5 47 6 6469 10.01
Kмосква, общественная палата, выборы, ремчуков, документы, законы, события
Блоги

+ Владимир Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе Петербурга Владимир Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе Петербурга Президент ранее говорил, что был там крещен…

5 144 6 19949 07.01
8читать ;смотреть
Kпутин, медведев, праздники, православие, видео, фото, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Оружие избирательного действия Поэтому и не было громогласного хора западных разведок в 2014. Не потому что у них не было данных, а потому что, похоже, данные БЫЛИ. И нынешние голоса разведслужб, обвиняющие Иран, стали сеансом невольного саморазоблачения Запада…

5 229 6 33549 11.01
Kиран, общество, политика, мнения
Блоги

+ Владимир Путин допустил, что в Ливии могут воевать российские наемники Владимир Путин допустил, что в Ливии могут воевать российские наемники При этом он подчеркнул, что они не представляют интересы России…

5 171 6 25143 12.01
8читать ;смотреть
Kпутин, ливия, видео, события, пригожин
Интервью Разворот

Мария Захарова гость: Мария Захарова директор департамента информации и печати, официальный представитель МИД России

Иранский кризис После того как было совершено нападение, агрессивные действия в отношении американского посольства, можно было сразу принять заявление с осуждением. Почему-то Вашингтон придержал работу над этим документом…

5 84 6 12512 08.01
#слушать 24:22 8читать ;смотреть $скачать 5.6 МБ
Kполитика, иран, общество, мнения, видео, передачи
Новости

Семь стран лишили права голоса в ООН за неуплату Венесуэла, Ливан, ЦАР, Гамбия, Лесото, Йемен и Тонга в последние два года не делали взносы в казну международной организации. Еще трем задолжавшим странам до сентября разрешили полноценно участвовать в работе – сообщает Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на пресс-секретаря Стефана Дюжаррика

5 37 6 5594
Новости

Глава СК Бастрыкин провёл новогодние праздники в Финляндии, потратив только на перелёты 8 млн рублей – МБХ-Медиа По его данным, 28 декабря руководитель ведомства с примерно двадцатью сопровождающими улетел в город Куопио на самолёте специального лётного отряда «Россия»...

5 43 6 28884
Голосование
Катастрофа с украинским самолётом — это…
5 39 6 6222 10.01

Популярное за неделю

Новости

В Москве оштрафовали водителя машины, сбившей актрису Ренату Литвинову Максимальное наказание по статье о непредставлении преимущества в движении пешеходам составляет 2,5 тысячи рублей

5 14 6 12462
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Больно России. Она же привыкла сиять, сверкать. Ее всегда называли жандармом Европы. А сейчас ее из жандармов разжаловали вообще в какую-то шпану…

5 46 6 120454 08.01
#слушать 50:45 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Kполитика, общество, власть, видео, передачи
Голосование
Лично вы взяли бы деньги у Жириновского?
5 84 6 15342 07.01
Блоги

+ «Крепостные, холопы — давай, давай» «Крепостные, холопы — давай, давай» Владимир Жириновский раздавал деньги прохожим в центре Москвы…

5 218 6 211403 06.01
8читать ;смотреть
Блоги

+ Заявление Дональда Трампа в ответ на иранскую атаку баз США в Ираке Заявление Дональда Трампа в ответ на иранскую атаку баз США в Ираке Руки Сулеймани были в крови американцев и иракцев. Его надо было нейтрализовать давным давно…

5 187 6 90298 08.01
8читать ;смотреть
Kтрамп, общество, события, мнения, иран
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8253366
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4333582

Сегодня в эфире