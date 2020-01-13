Новая серия отставок губернаторов ожидается до следующих региональных выборов

Вероятными кандидатами на замену, по оценке экспертов фонда «Петербургская политика», являются главы Архангельской области, Чувашии, Камчатки, Калужской области. Пока под вопросом остаются отставки руководителей Костромской, Пензенской, Тамбовской областей и Краснодарского края, пишет газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на исследование фонда. Всего в сентябре этого года прямые выборы губернаторов должны пройти в 16 регионах.