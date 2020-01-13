Целей национального проекта «Экология», возможно, не удастся достичь, предупреждает Счетная палата

Ее аудиторы обращают внимание, что проект не охватывает вопросы, которые связаны с изменением климата, утилизацией отходов производства, медицинских и биологических отходов, восстановлением качества почв. Предлагаемых мер по переработке твердых бытовых отходов недостаточно. В семи из десяти регионов, где скоро будет исчерпана емкость мусорных полигонов, ситуация к лучшему не изменится, предупреждают эксперты.