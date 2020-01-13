Самолет Sukhoi Superjet, по данным агентства ТАСС, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за технических проблем

Лайнер вылетел в Ставрополь, когда экипаж заметил отсутствие внутренней части обшивки левого двигателя, рассказал источник агентства в экстренных службах. Посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал. На борту находился 61 человек — 55 пассажиров и шесть членов экипажа.