Самолет Sukhoi Superjet, по данным агентства ТАСС, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за технических проблем

Лайнер вылетел в Ставрополь, когда экипаж заметил отсутствие внутренней части обшивки левого двигателя, рассказал источник агентства в экстренных службах. Посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал. На борту находился 61 человек — 55 пассажиров и шесть членов экипажа.
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