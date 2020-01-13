Региональные власти предоставляли недостоверные данные о снижении аварийно-опасных участков на дорогах

Об этом говорится в отчете Счетной палаты. Аудиторы проверили исполнение национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Он предполагает, что к 2024 году в России увеличится доля автомобильных дорог регионального значения, которые соответствуют нормативным требованиям.

Однако, как передает агентство «Интерфакс», эксперты Счетной палаты ожидают, что треть регионов не справится с этой задачей.