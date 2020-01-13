Парламент Абхазии сегодня, как ожидается, рассмотрит вопрос об отставке Рауля Хаджимбы с поста президента

Депутатам также предстоит назначить исполняющего обязанности главы республики, передает агентство РИА Новости.

Накануне сам Хаджимба принял решение уйти. До этого участники акции протеста в Сухуми ворвались в здание администрации президента. Парламент принял обращение к главе республики с призывом оставить пост. После этого в пятницу Верховный суд Абхазии отменил итоги второго тура президентских выборов, которые прошли осенью, и победителем которых был объявлен Хаджимба. Он возглавлял Абхазию более 5 лет.