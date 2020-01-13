Командующий т.н. Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, по некоторым данным, прибыл накануне в Москву

Об этом пишет газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на свои источники. Собеседник издания утверждает, что фельдмаршал примет участие в переговорах об условиях прекращения огня в Ливии. Сегодня в российском МИДе должна пройти встреча министров обороны и иностранных дел России и Турции. Источники газеты утверждают, что там ожидают высокопоставленных ливийцев с обеих сторон конфликта. Предполагается, что сегодня в Москву прилетит глава Правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж.