Следователи считают, что убийство российских журналистов в ЦАР произошло с целью грабежа

Нападение на Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко совершили жители ЦАР или близлежащих стран, сказал в интервью газете «КоммерсантЪ» зампредседателя Следственного комитета Игорь Краснов. Он добавил, что следователи и криминалисты выезжали в ЦАР, опросили выжившего водителя автомобиля, в котором ехали журналисты. Также они осмотрели вещи убитых.

Ранее авторы ряда независимых расследований писали, со ссылкой на центральноафриканскую жандармерию, что убийство, которое произошло летом 2018 года, было заранее спланировано, а его исполнители были профессионалами. Российские журналисты приехали в ЦАР снимать фильм о наемниках «ЧВК Вагнера», которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным.