Королева Великобритании обсудит сегодня на семейном совете с принцем Гарри решение сложить часть монарших обязательств

Члены королевской семьи соберутся в фамильном поместье Сандрингем в восточной части Англии. В совещании, которое Елизавета Вторая созвала из-за отказа принца Гарри и его жены от королевских обязанностей и привилегий, примут участие её сын наследный принц Чарльз и внуки — Уильям и непосредственно сам Гарри. Меган Маркл, которая находится в Канаде, скорее всего, присоединится к обсуждению по телефону. На семейном совете будут искать решение, которое всех устраивает. Елизавета Вторая также намерена выяснить у принца Гарри как он и супруга оценивают объем своих королевских обязанностей, отмечает BBC. О планах отказаться от значительной части привилегий герцога и герцогини Сассекских и церемониальных обязанностей принц Гарри и Меган Маркл рассказали в инстаграме на прошлой неделе. Семейная чета сообщила, что будет стремиться к финансовой независимости. Решение, как сообщали СМИ, обескуражило Букингемский дворец.

Последнее слово в этом вопросе остается за королевой Елизаветой Второй.