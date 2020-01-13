Следственный комитет назвал мотивом убийства трех журналистов в Центральной Африке ограбление

На это, по словам замглавы СК Игоря Краснова, указывают установленные обстоятельства. Его слова приводит «Коммерсант».

О гибели Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко стало известно в конце июля 2018 года. В Центральноафриканской республике они должны были снимать документальный фильм о наемниках из ЧВК Вагнера. Спустя год после их смерти Центр «Досье» опубликовал расследование, в котором говорилось, что убийство готовилось еще когда журналисты находились в Москве, а ключевую роль сыграл человек, связанный с наемниками. Версия об ограблении же ставилась под сомнение в том числе и потому, что убийцы не тронули ноутбуки и фотоаппараты, а забрали лишь телефоны.

Преступление давно было бы раскрыто, если бы Кремль этого хотел – такое мнение «Эху Москвы» высказывал шеф-редактор интернет-издания The Insider Роман Доброхотов.

По словам Доброхотова, очевидный мотив для устранения журналистов был именно у структур бизнесмена Евгения Пригожина, с которым пресса и связывает российских наемников.