Абхазская оппозиция покинула здание администрации президента, захваченное несколько дней назад

Это случилось после того, как глава республики Рауль Хаджимба объявил о сложении полномочий. Ранее на фоне протестов Верховный суд признал недействительными итоги выборов, согласно которым Хаджимба занял пост президента. Центризбирком назначил новое голосование на март. Будет ли политик в нем участвовать пока неясно.

Несмотря на смену власти отношения между Абхазией и Россией останутся по-прежнему хорошими – сказал «Эху» глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников.

Калашников добавил, что на произошедшие в Абхазии события, безусловно повлияло присутствие там помощника президента России Владислава Суркова. Ранее в республику также прибыл замсекретаря Совбеза Рашид Нургалиев.