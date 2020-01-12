Парламент Ливии, заседающий на востоке страны, может запросить помощи армии Египта в случае вторжения иностранных сил

Он этом сказал спикер Акил Салех Иса – его выступление транслировало египетское телевидение. Он снова назвал нелегитимным правительство Фаиза Сараджа, находящееся в Триполи, и добавил, вступив в сговор с Турцией, оно открыло путь для «военных и боевиков, чтобы превратить Ливию в османскую провинцию».

Под угрозой поражения, правительство Национального согласия, заседающее в ливийской столице, ранее запросило военной помощи у Турции. Наступление на Триполи ведут войска мятежного фельдмаршала Халифы Хафтара. Минувшей ночью в силу вступил режим прекращения огня. Впрочем, обе стороны обвиняют друг друга в нарушении перемирия.