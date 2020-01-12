Российских журналистов в Центральной Африке, по мнению следователей, убили ради наживы

На это указывают установленные обстоятельства нападения – сказал в интервью газете «Коммерсант» замглавы СК Игорь Краснов.

Речь идет об убийстве Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева летом 2018 года. Они прибыли в африканскую республику, чтобы снять документальный фильм о ЧВК Вагнера. Спустя год после гибели журналистов расследовательский центр «Досье» опубликовал доклад, согласно которому за россиянами с самого прибытия их в ЦАР велась слежка, в которой участвовали люди, связанные с частной военной компанией. Отмечалось, что против версии об ограблении говорит то, что у убитых не взяли ничего кроме мобильных телефонов, хотя с собой у журналистов была ценная аппаратура.