Лидер абхазской оппозиции пообещал соблюсти все права президента Рауля Хаджимбы после его отставки

Аслан Бжания напомнил, что бывшему главе республики по закону положены определенные гарантии и привилегии, в том числе охрана и доступ в парламент. Слова Бжании приводит ТАСС.

Отставка Хаджимбы состоялась на фоне протестов в республике. Заявление о его уходе с поста перед собравшимися на улице демонстрантами зачитал бывший премьер Сергей Шамба.

Новые выборы президента должны пройти в Абхазии в марте. Будет ли в них участвовать Хаджимба пока неясно. Итоги голосования, прошедшего в конце лета, Верховный суд отменил. Тогда, согласно данным Центризбиркома, он на 1% опередил кандидата от оппозиции. На этой неделе у здания администрации президента начались митинги. В республику приехали помощник российского президента Владислав Сурков и замсекретаря Совбеза Рашид Нургалиев.