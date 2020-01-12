Восьмой этап ралли-марафона «Дакар» в зачете мотоциклов и квадроциклов отменили в связи с гибелью гонщика

Португальский спортсмен в воскресенье упал с мотоцикла на 276-м километре этапа.

Первый день «Дакара» после так называемого «дня отдыха» омрачился гибелью одного из участников знаменитого ралли-марафона. Португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш, который выступал под №8, получил несовместимые с жизнью травмы во время падения на 276 км спецучастка. Однако гонка продолжается, российские гонщики заявлены на Дакар-2020 почти во всех категориях. Основные надежды на победу возлагаются на команду КАМАЗ-мастер, которая выступает в грузовом зачете. По итогам 7-ми этапов на первом месте идет экипаж Андрея Каргинова, за ним Антона Шибалова. Третье место в генеральной классификации занимает их основной конкурент — экипаж из Беларуссии Сергея Вязовича команды МАЗ-СПОРТавто. А вот экипаж КАМАЗ-мастера Эдуарда Николаева, которому прочили победу на этом «Дакаре», сошел с гонки из-за серьезных повреждений мотора, который они 12 часов пытались починить в пустыне. Сейчас экипаж вернулся в гонку, но уже в отдельном, специальном зачете. Претендовать на победу или на «призовое» место россияне могут и в зачете «мотовездеходов» — официально SSV. Там выступает победитель Дакара-2017 года в зачете квадроциклов — гонщик из Екатеринбурга Сергей Карякин. По итогам семи дней он пока идет на третьем месте.

Финиш «Дакара» намечен на 17 января.