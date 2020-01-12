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22:01, 12 января 2020

Парламент Абхазии завтра рассмотрит заявление президента Рауля Хаджимбы об отставке.

Первостепенная задача в сложившейся ситуации – провести новые выборы в спокойной обстановке – сказал «Эху» премьер-министр республики Валерий Бганба.

На этом фоне вице-президент Абхазии Аслан Барциц сказал ТАСС, что не может исполнять обязанности главы страны, так как он получил свой пост после выборов, итоги которых отменил Верховный суд. Согласно Конституции, теперь эти полномочия переходят к главе кабмина, а если он откажется – спикеру парламента.
Протесты у администрации президента начались несколько дней назад. Демонстранты заняли здание и требовали отставки Хаджимбы. Он отказывался это сделать, но сегодня после переговоров с оппозицией все же решил покинуть пост. Хаджимба затруднился ответить, будет ли участвовать в новых выборах. Они назначены на март. Парламент Абхазии рассмотрит заявление об отставке президента республики Рауля Хаджимбы на заседании в понедельник. Несмотря на смену власти, Абхазия по-прежнему будет хорошо относиться к России, сказал нам глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников. Леонид Калашников добавил, что присутствие помощника президента России Владислава Суркова в Абхазии несомненно повлияло на произошедшие там события



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