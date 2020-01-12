Семь стран лишили права голоса в ООН за неуплату

Венесуэла, Ливан, ЦАР, Гамбия, Лесото, Йемен и Тонга в последние два года не делали взносы в казну международной организации. Еще трем задолжавшим странам до сентября разрешили полноценно участвовать в работе – сообщает Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на пресс-секретаря Стефана Дюжаррика. Ранее он отмечал, что долги имеют почти 50 государств из 193 членов ООН.

Российские дипломаты называли крупнейшим неплательщиком взносов США – которые якобы задолжали организации уже более миллиарда долларов. В числе других стран, которые отказываются платить Бразилия, Аргентина, Мексика, Иран и Израиль.