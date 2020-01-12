Как рассказал «Коммерсанту» зампред Следственного комитета Игорь Краснов, нет никаких данных, позволяющих говорить о том, что гибель Ибрагима Эльджаркиева была совершена из мести или на религиозной почве. При этом следствие установило, что подозреваемые, в убийстве, таким образом, пытались помешать офицеру пресечь их преступную деятельность.
Ибрагима Эльджаркиева и его брата Ахмеда застрелили в начале ноября в Москве. Ранее на жизнь полицейского уже покушались. Его машину обстреливали во время возвращения силовика из Чечни в Ингушетию. В рамках дела арестованы 12 человек, никто из них вину не признает.
Следствие назвало мотивом убийства главы ингушского центра «Э» его служебную деятельность
Как рассказал «Коммерсанту» зампред Следственного комитета Игорь Краснов, нет никаких данных, позволяющих говорить о том, что гибель Ибрагима Эльджаркиева была совершена из мести или на религиозной почве. При этом следствие установило, что подозреваемые, в убийстве, таким образом, пытались помешать офицеру пресечь их преступную деятельность.