Следствие назвало мотивом убийства главы ингушского центра «Э» его служебную деятельность

Как рассказал «Коммерсанту» зампред Следственного комитета Игорь Краснов, нет никаких данных, позволяющих говорить о том, что гибель Ибрагима Эльджаркиева была совершена из мести или на религиозной почве. При этом следствие установило, что подозреваемые, в убийстве, таким образом, пытались помешать офицеру пресечь их преступную деятельность.

Ибрагима Эльджаркиева и его брата Ахмеда застрелили в начале ноября в Москве. Ранее на жизнь полицейского уже покушались. Его машину обстреливали во время возвращения силовика из Чечни в Ингушетию. В рамках дела арестованы 12 человек, никто из них вину не признает.