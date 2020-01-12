Об этом он сказал «Интерйаксу». Полчаса назад стало известно, что он согласился с требованиями протестующих и ушел в отставку. Об этом у резиденции главы республики собравшимся объявил бывший премьер Сергей Шамба.
Представители оппозиции считают, что до нового голосования исполнять обязанности президента должен глава парламента.
В последние дни в республике не утихали антиправительственные акции. Демонстранты взяли штурмом здание администрации президента. На этом фоне Верховный суд отменил результаты прошедших выборов, согласно которым Хаджимба с перевесом в 1% победил кандидата от оппозиции. Сам президент отказывался уйти в отставку.
В республику прибыли помощник российского президента Владислав Сурков и замсекретаря российского Совбеза Рашид Нургалиев.
Рауль Хаджимба не решил, примет ли участие в новых президентских выборах в Абхазии
Об этом он сказал «Интерйаксу». Полчаса назад стало известно, что он согласился с требованиями протестующих и ушел в отставку. Об этом у резиденции главы республики собравшимся объявил бывший премьер Сергей Шамба.