В Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра и гололедицы

По данным Гидрометцентра, неблагоприятная обстановка сохранится до вторника, 14 января. Сегодня в столице облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду.

Завтра воздух может прогреться до 3 градусов тепла. Также возможны небольшие осадки и гололедица.