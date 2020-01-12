По данным Гидрометцентра, неблагоприятная обстановка сохранится до вторника, 14 января. Сегодня в столице облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду.
Завтра воздух может прогреться до 3 градусов тепла. Также возможны небольшие осадки и гололедица.
В Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра и гололедицы
По данным Гидрометцентра, неблагоприятная обстановка сохранится до вторника, 14 января. Сегодня в столице облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду.