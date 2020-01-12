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20:32, 12 января 2020

В Москве оштрафовали водителя машины, сбившей актрису Ренату Литвинову

В Москве оштрафовали водителя машины, сбившей актрису Ренату Литвинову. Максимальное наказание по статье о непредставлении преимущества в движении пешеходам составляет 2,5 тысячи рублей.
Инцидент, как сообщал ТАСС, произошел в районе Тверского бульвара, где актриса якобы неожиданно вышла на проезжую часть. Литвинова в своем инстаграме отметила, что с ней все хорошо, врач наложил швы ей на подбородок. Она сказала, что во время аварии была совершенно трезвая и направлялась в салон после пробежки. Сегодня актрисе исполнилось 53 года.



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