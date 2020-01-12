В Карелии умер пациент, к которому отказалась ехать скорая помощь

62-летний мужчина страдал сахарным диабетом, а утром резко почувствовал себя плохо – пишет «Новая газета». Это произошло в поселке Шалговаара.

Так как в населенном пункте после выхода фельдшера на пенсию нет медиков, жителей сразу четырех поселков обслуживает одно медучреждение. Скорая в это время уехала на другой вызов и дозвониться врачам им не смогли. В райцентре – Медвежьегорске –прислать машину отказались.

Оптимизация здравоохранения идет в регионе уже несколько лет.