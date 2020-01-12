США хотели бы вывести войска из Ирака на своих условиях

Так помощник американского президента по национальной безопасности Роберт О’Брайен прокомментировал требование иракского парламента вывести все иностранные войска из страны. Чиновник отметил, что цель Вашингтона – уйти с Ближнего Востока, но при этом нужно быть уверенными в полном уничтожении террористов в регионе. «Этого хотят и иракцы» — добавил О’Брайен.

В начале месяца, после того, как американские войска убили иранского генерала Касема Сулеймани, иракский парламент потребовал вывода всех иностранных подразделений. Дональд Трамп в ответ пригрозил санкциями и сказал, что американская армия покинут республику только после того, как Багдад заплатит за военную базу, построенную Соединенными Штатами.