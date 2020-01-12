Президент Абхазии Рауль Хаджимба ушел в отставку. Соответствующее заявление зачитал собравшимся у резиденции главы республики экс-премьер Сергей Шамба – сообщает ТАСС. Это подтвердил вице-президент Аслан Барциц, объяснивший поступок лидера желанием сохранить стабильность в стране.

Ранее несколько сотен протестующих собрались у резиденции Хаджимбы. Они потребовали дать ответ на требование об отставке, ранее высказанное в ходе переговоров президента с представителями оппозиции.

Центризбирком Абхазии на фоне протестов назначил повторные выборы президента на март после того, как результаты предыдущего голосования были отменены Верховным судом. В Абхазию на фоне политического кризиса в республике прибыл помощник российского президента Владислав Сурков. В Сухуми уже находился замсекретаря российского Совбеза Рашид Нургалиев.