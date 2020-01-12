Сборная Сербии стала победителем нового командного теннисного турнира Эй-Ти-Пи Кап

В финале сербы переиграли команду Испании.

На приглашение откликнулись 24 сильнейшие команды мира, многие из которых выступили в оптимальных составов. Этому, в числе прочего, способствовал призовой фонд в 15 миллионов долларов. сборная России вышла в полуфинал, где уступила будущим победителям. В решающем матче сербы играли против испанцев, команды представляли первая и вторая ракетки мира Новак Джокович и Рафаэль Надаль, однако первыми на корт вышли вторые номера Душан Лайович и Роберто Баутиста-Агут. Испанец победил в двух сетах и вывел свою команду вперед. Джоковичу оставалось только побеждать, что он и сделал, причем тоже в двух сетах, первый из которых закончился со счетом 6-2. Джоковичу пришлось выйти на корт еще раз. В парной встрече он вместе с Виктором Троицки за 76 минут победил Пабло Карреньо-Бусту и Фелисиано Лопеса.

Ассоциация теннисистов-профессионалов намерена сделать новый турнир традиционным. В АТП полагают, что в календаре должно быть больше командных соревнований.