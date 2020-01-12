Единственная олимпийская медалистка из Ирана покинула страну по политическим мотивам

Кимия Ализаде назвала себя «одной из миллионов угнетаемых женщин» в исламской республике. Она написала в инстаграме, что власти Ирана одновременно радовались ее победам и критиковали вид спорта, который она выбрала.

Ализаде завоевала бронзовую медаль по тхэквондо на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Она первая и пока единственная представительница Ирана, получившая награду на Олимпиаде. Куда именно спортсменка уехала, не уточняется. По некоторым данным, она могла перебраться в Нидерланды.