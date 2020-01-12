Российский бизнесмен Борис Ротенберг снова судится со скандинавскими банками

Как передает Bloomberg, уже во второник суд в Хельсинки должен вынести решение по искам предпринимателя, обслуживать счета которого отказываются из-за санкций США. Юристы Ротенберга настаивают на том, что он также является гражданином Финляндии, поэтому может пользоваться услугами местных кредитных организаций.

Ранее один из богатейших людей России уже подавал жалобы на банки. В иске говорилось, что из-за отказа в обслуживании он не мог оплатить налоговые счета и прочие государственные платежи. Отмечается, что решения Хельсинского суда ждут другие европейские банки, так как это дело создаст важный прецедент.